Ausblick: Finance of America Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel

Finance of America Companies wird am 11.03.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,460 USD. Das entspräche einer Verringerung von 93,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,94 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Finance of America Companies 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 80,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 632,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Finance of America Companies 11,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,761 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -9,770 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 417,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 30,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net