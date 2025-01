Finanzplanung

Auch im Jahr 2025 stehen Anlegern zahlreiche Möglichkeiten offen. Finanzexperten teilen ihre wertvollsten Tipps, um Investitionen klug zu optimieren und langfristig von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren.

Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten wird eine vorausschauende Finanzplanung immer wichtiger. Laut dem Pew Research Center waren über 60 Prozent der Neujahrsvorsätze für 2024 mit Geld oder Finanzen verbunden. Das Jahr 2025 bietet Anlegern eine neue Gelegenheit, die eigenen finanziellen Ziele zu überdenken und Strategien für eine solide Zukunft zu entwickeln. MarketWatch hat diesbezüglich zertifizierte Finanzplaner und Berater nach ihrem wertvollsten Ratschlag für 2025 gefragt, und die Experten haben geliefert.

Nicky Amore: Klug und konträr investieren

Ein wichtiger Tipp kommt von der zertifizierten Finanzplanerin (CFP) Nicky Amore. "Konzentrieren Sie sich auf clevere, konträre Investitionsstrategien. Investieren Sie etwa in Value-Aktien, die andere übersehen könnten, oder setzen Sie auf Sektoren, die von staatlichen Förderungen profitieren", empfiehlt sie Anlegern laut MarketWatch. Für 2025 rät sie zudem, in Sektoren zu investieren, die unterbewertet sind und starkes Wachstumspotential bieten. Zudem empfiehlt sie Anlegern, "langfristige Anleihen und Dividendenaktien für ein stetiges Einkommen" ins Portfolio aufzunehmen und insbesondere während Marktkorrekturen zu investieren.

Charles Weeks: Diversifizieren und Ausgleichen

CFP Charles Weeks, Gründungspartner des Finanzberaters Barrister, setzt ganz besonders auf Diversifikation. "Diversifizieren, diversifizieren, diversifizieren", betonte er gegenüber MarketWatch. Nach einem langen Bullenmarkt, in dem viele Anlageklassen gestiegen sind, sei es zudem an der Zeit, "einige Gewinne zu realisieren und das Portfolio neu auszubalancieren". Gerade Anleger, bei denen sich das 60-zu-40-Verhältnis zwischen Aktien und Anleihen im Portfolio nun noch mehr zugunsten von Aktien vorschoben hat, sollten ihr Risiko mit einer breiteren Streuung wieder in Einklang bringen.

Cary Carbonaro: Auf Unsicherheiten vorbereiten

Cary Carbonaro, Managing Wealth Advisor und Woman and Wealth Ambassador bei Ashton Thomas Private Wealth, betont die rasante Veränderung des Finanzmarktes. Daher sei es wichtig, sich für mögliche Unsicherheiten zu wappnen. Sie rät dazu, mit einem zertifizierten Finanzplaner zusammenzuarbeiten, um Strategien wie Diversifikation und den Aufbau eines Notgroschens zu verfolgen. Anleger sollten zudem die Gesundheitskosten, die langfristige Pflege und ein nachhaltiges Renteneinkommen berücksichtigen. "Frauen müssen insbesondere die finanziellen Implikationen des längeren Lebens im Vergleich zu Männern einplanen", fügt sie im Gespräch mit MarketWatch hinzu.

Erin Voisin: Schulden und Budget im Griff behalten

"Konzentrieren Sie sich auf Ihre Schulden und Ihr Budget", ist der zeitlose Tipp von Erin Voisin, CFP und Managing Director bei EP Wealth Advisors. Sie empfiehlt Anlegern laut MarketWatch zuerst hochverzinste Schulden zu eliminieren und anschließend ein durchdachtes Budget zu erstellen, das sich an drei Bereichen orientiert: "Feste Ausgaben, persönliche Sparziele und diskretionäre Ausgaben". Das Ziel sei, die wesentlichen Bedürfnisse zu decken, für die Zukunft zu sparen und sich dann auch Raum für Lebensfreude zu lassen.

Spencer Betts: Nicht von Politik ablenken lassen

Spencer Betts, CFP und Finanzberater bei Bickling Financial rät Anlegern im Gespräch mit MarketWatch: "Lassen Sie nicht zu, dass Ihre politischen Ansichten die Art und Weise beeinflussen, wie Sie über Ihre Finanzen nachdenken." Politische Ansichten könnten häufig die Wahrnehmung der Wirtschaft verzerren, so Betts. Die Realität zeige, dass die US-Wirtschaft und der Aktienmarkt sowohl unter demokratischen als auch republikanischen Regierungen erfolgreich waren. Es sei wichtig, dass Anleger den Fokus auf die eigenen finanziellen Ziele und Strategien richten.

Robert Pagliarini: Mehrere Strategien miteinander kombinieren

CFP Robert Pagliarini empfiehlt, nicht nur auf eine einzelne Strategie zu setzen. Statt nur in die eigene Altersvorsorge zu investieren, rät er laut MarketWatch zu einer "finanziellen Stapelmentalität". Das bedeutet, mehrere Finanzstrategien miteinander zu kombinieren, um ihre Effekte zu vervielfachen. Der Experte nennt folgendes Beispiel: "Statt 2025 nur Ihr 401(k) [ein vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der privaten Altersvorsorge in den USA] zu finanzieren und sich zu freuen, dass Sie Tausende von Dollar an Steuern gespart haben, denken Sie weiter. Fragen Sie sich: ‚Und dann was?‘ Was können Sie noch mit den Steuerersparnissen tun?"

Shashin Shah: Auf das Unerwartete vorbereitet sein

"Die Kunst der Planung besteht darin, auf das Unerwartete vorbereitet zu sein", sagt Shashin Shah, CFP und Managing Director bei SFMG Wealth Advisors gegenüber MarketWatch. In Anbetracht eines langen Bullenmarkts empfiehlt er, die eigene Finanzlage regelmäßig zu überprüfen und sich auf unvorhersehbare Ereignisse vorzubereiten.

2025 bietet zahlreiche Chancen, die eigenen Finanzen zu optimieren. Die Experten betonen die Bedeutung von Budgetierung, Schuldenmanagement und der Berücksichtigung von langfristigen Zielen wie der Altersvorsorge und Gesundheitskosten. Anleger, die diese Tipps befolgen, könnten im Jahr 2025 besser gerüstet sein, um finanziell zu profitieren. Dennoch handelt es sich bei diesen Ratschlägen lediglich um wertvolle Orientierungshilfen - letztlich sollten Anleger ihre Entscheidungen stets in Abstimmung mit ihren individuellen Zielen treffen.

