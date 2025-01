Prognosen für 2025

Die Analysten der US-Investmentbank Wells Fargo haben Ende 2024 zehn Prognosen für das neue Jahr veröffentlicht. Diese decken sowohl makroökonomische Trends, erwartete technologische Fortschritte als auch geopolitische Entwicklungen ab.

Analysten der US-Investmentbank Wells Fargo, angeführt von Christopher P. Harvey, Leiter der Aktienstrategie, haben Ende 2024 eine Reihe von Vorhersagen veröffentlicht, in denen sie sich mit dem wirtschaftlichen und technologischen Umfeld befassen, das das Jahr 2025 prägen dürfte. Die Vorhersagen der US-Bank befassen sich dabei mit vielen unterschiedlichen Themengebieten, wie makroökonomischen Trends und geopolitischen Entwicklungen aber auch mit Marktbewegungen und antizipierten technologischen Fortschritten.

Prognosen der Wells Fargo-Analysten: Neue Entwicklungen am US-Aktienmarkt

Am US-Aktienmarkt dürfte dem KI-Trade 2025 neues Leben eingehaucht werden, so die Wells Fargo-Experten. Denn sie erwarten neue Durchbrüche bei den großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) Grok3 von xAI und Llama 4 von Meta. Diese würden die Leistung vorheriger LLMs übertreffen und etwa 100.000 GPU-Cluster - dreimal mehr als der Standard - trainieren, heißt es in der Mitteilung der US-Bank laut "Investing.com". Dies werde zu einer Verschärfung des Wettbewerbs im KI-Bereich führen, so die Analysten weiter.

Auch bei der Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten erwartet Wells Fargo 2025 den nächsten großen Meilenstein. So dürfte die Aktie der Kryptobörse Coinbase noch im ersten Quartal 2025 in den marktbreiten US-Index S&P 500 aufgenommen werden, schreibt das Team um Christopher P. Harvey laut "Investing.com". Dieser Schritt würde nicht nur die steigende Mainstream-Akzeptanz von Krypto-Analagen, sondern auch die zunehmende Risikobereitschaft der Anleger widerspiegeln und Momentum-getriebene Strategien stärken, heißt es weiter.

Mit Blick auf den breiteren Markt erwartet der Leiter der Aktienstrategie bei Wells Fargo laut "Seeking Alpha", dass Investoren organisches Volumen-Wachstum gegenüber einem Umsatzwachstum durch Preiserhöhungen bevorzugen werden. Eine solche Präferenz habe sich bereits im Rahmen der Bilanzsaison zum dritten Quartal 2024 abgezeichnet. "Die Unternehmen werden dies zur Kenntnis nehmen und die Preiserhöhungen begrenzen", schrieb Harvey laut "Seeking Alpha". Dies werde sich in der Folge geringfügig positiv auf die Entwicklung der Inflation auswirken.

Generell erwartet das Analystenteam, dass die Performance von Large Caps 2025 wieder besser ausfallen wird, so dass Portfoliomanager, die bei den Mega Caps, die zuletzt hauptsächlich für die Stärke des US-Aktienmarktes verantwortlich waren, untergewichtet sind, wieder bessere Renditen erzielen dürften. Grund dafür werden laut "Investing.com" neue regulatorische Anpassungen sein, die das Gleichgewicht am Aktienmarkt zumindest teilweise wieder herstellen werden.

Makroökonomie und Geopolitik: Stärkere Wirtschaft, sinkende Inflation

Mit Blick auf die US-Wirtschaft ist einer der zentralen Punkte in den Vorhersagen von Wells Fargo die erwartete Erholung des US-BIP. Die Konsensschätzungen dürften hier im Frühjahr 2025 von aktuell 2,1 Prozent auf 2,5 Prozent steigen, so die Analysten. "Dies könnte dazu beitragen, die Aktienkurse im ersten Halbjahr 2025 nach oben zu treiben, bereitet aber eine 'normale' Korrektur im Sommer vor", so die Analysten laut "Investing.com" in ihrem Schreiben an die Kunden.

Unerwartete Kapitalgewinne würden laut der US-Investmentbank zudem dafür sorgen, dass die Prognose für das US-Defizit im Jahr 2025, die aktuell bei 1,89 Billionen US-Dollar liegt, nach unten korrigiert werde. Am Bondmarkt werde dies in der Folge für einen "konträren Rückenwind" bei US-Staatsanleihen sorgen.

Auf geopolitischer Ebene wird erwartet, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China weiter verschlechtern werden, da die US-Regierung neue Zölle auf Importe aus China verhängen werde. Die chinesische Regierung werde darauf mit Vergeltungsmaßnahmen reagieren, gleichzeitig aber auch die Auswirkungen der US-Zölle durch Erleichterungen für heimische Firmen abfedern, wovon Chinas Wirtschaft letztendlich profitieren werde, so die Analysten laut "Seeking Alpha".

Die US-Inflation werde unterdessen im Jahresverlauf nachlassen, prognostiziert Harvey mit seinem Team. "Die Befürchtungen, dass Zölle die Inflation ankurbeln, werden sich als unbegründet erweisen", so die Wells Fargo-Experten laut "Seeking Alpha". Zudem dürfte die Verbrauchernachfrage im zweiten Halbjahr 2025 zurückgehen, was dazu führen werde, dass sich die Kerninflation von ihrem aktuellen Niveau von 3,3 Prozent weiter abschwächt.

Weitere Prognosen für US-Immobilienmarkt und Trump-Präsidentschaft

Neben diesen Prognosen für die US-Wirtschaft und den Aktienmarkt umfasst der Bericht auch noch zwei weitere Vorhersagen. So wird eine Erholung des US-Immobilienmarktes in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Die Zinssätze für 30-jährige Hypotheken würden laut den Analysten von aktuell 6,7 Prozent auf 5,5 Prozent fallen, da Investoren "mehr Vertrauen in eine langsame und stetige Fed [gewinnen], da sich die Forward Guidance auf eine Normalisierung der Zinssätze konzentriert, die die Zinsvolatilität reduziert", heißt es laut "Seeking Alpha" in dem Schreiben.

Zudem sehen die Wells Fargo-Analysten auch positive Entwicklungen für die Präsidentschaft von Donald Trump. So würden die Republikaner auch 2025 weiterhin von dem aktuell vorherrschenden Momentum bei den Wählerregistrierungen profitieren und somit ihre Chancen steigern, den Kongress bei der Wahl 2026 zu halten. In Nevada wird von den Experten laut "Investing.com" zudem ein historischer Wechsel erwartet: Zum ersten Mal seit 2007 könnte sich in dem US-Bundesstaat die Zahl der registrierten Wähler zugunsten der Republikaner verschieben.

