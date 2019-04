Trotz Ärger mit der SEC: Elon Musk twittert schon wieder eine Prognose über Tesla

Erneut hat Tesla -Chef Elon Musk auf der Internetplattform Twitter eine Vorhersage für die Fahrzeugproduktion seines Unternehmens abgegeben. Dabei befindet sich der Milliardär wegen ähnlicher Veröffentlichungen bereits im Clinch mit der US-Börsenaufsicht.

Die neue Produktionsprognose ließ sich Musk am Wochenende entlocken, als er verkündete, Tesla werde in den kommenden zwölf Monaten 500.000 Fahrzeuge bauen.

Very much so. There are 2.5B cars & trucks on Earth. Even replacing 1% of that fleet would require making 25M vehicles per year. Tesla will make over 500k cars in next 12 months, but that’s a mere 2% of 25M or 0.02% of global vehicle fleet. Car industry slow -> demand >> supply.