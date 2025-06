First Atlantic Nickel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

First Atlantic Nickel stellte am 26.06.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal vor.

First Atlantic Nickel hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.net