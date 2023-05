First Republic Bank Aktie News: S&P 500 Aktie First Republic Bank bricht am Montagvormittag ein

Die First Republic Bank-Aktie musste um 21:58 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 46,2 Prozent auf 3,04 EUR. Die First Republic Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,76 EUR nach. Bei 5,65 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 705.432 First Republic Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 164,00 EUR markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,15 Prozent könnte die First Republic Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der First Republic Bank-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 24.04.2023 hat First Republic Bank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Republic Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Republic Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.209,00 USD im Vergleich zu 1.396,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 14.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass First Republic Bank 2023 einen Verlust in Höhe von -1,645 USD je Aktie ausweisen dürften.

