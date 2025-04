Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Kursentwicklung

Der S&P 500 notiert am ersten Tag der Woche im Minus.

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 2,94 Prozent tiefer bei 5.127,45 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 41,660 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,05 Prozent auf 5.227,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5.282,70 Punkten am Vortag.

Bei 5.124,87 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.232,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 21.03.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.667,56 Punkten. Der S&P 500 wurde vor drei Monaten, am 21.01.2025, mit 6.049,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, mit 4.967,23 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 12,63 Prozent zurück. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6.147,43 Punkten. 4.835,04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Fidelity National Information Services (+ 4,05 Prozent auf 77,60 USD), Netflix (+ 2,82 Prozent auf 1.000,50 USD), Discover Financial Services (+ 1,35 Prozent auf 161,79 USD), Kroger (+ 1,02 Prozent auf 71,95 USD) und Dollar General (+ 0,87 Prozent auf 93,88 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Universal Health Services (-9,11 Prozent auf 158,88 USD), Humana (-7,61 Prozent auf 244,35 USD), Blackstone (-7,34 Prozent auf 120,82 USD), Super Micro Computer (-7,30 Prozent auf 29,21 USD) und Tesla (-6,82 Prozent auf 224,90 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 21.181.969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,569 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

