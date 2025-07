US-Marktupdate: Tesla und Alphabet im Fokus

Zur Wochenmitte hatten die Bullen an der Wall Street das Zepter in der Hand. Stützend wirkte die Hoffnung auf weitere Trade-Deals durch die Trump-Administration. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,78 Prozent auf ein Rekordhoch bei 6.359 Punkten. 341 Kursgewinnern standen 159 Verlierer gegenüber. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent des Gesamtvolumens. Es gab 57 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich zwei Tiefs. Der Volatilitätsindex VIX sackte um 1,13 Punkte auf...

Zur Wochenmitte hatten die Bullen an der Wall Street das Zepter in der Hand. Stützend wirkte die Hoffnung auf weitere Trade-Deals durch die Trump-Administration. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,78 Prozent auf ein Rekordhoch bei 6.359 Punkten. 341 Kursgewinnern standen 159 Verlierer gegenüber. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent des Gesamtvolumens. Es gab 57 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich zwei Tiefs. Der Volatilitätsindex VIX sackte um 1,13 Punkte auf ein Mehrmonatstief bei 15,37 Zählern ab. Zehn der elf Sektoren endeten im grünen Bereich. Am stärksten gesucht waren Health Care (+2,05%) und Industriewerte (+1,79%). Gegen den Trend schwächelten Versorger (-0,75%) nach Gewinnmitnahmen. Der Anlegerfokus richtet sich heute nach Quartalszahlen auf die Aktien von Tesla (vorbörslich: -6,45%), Alphabet (vorbörslich: +3,45%), IBM (vorbörslich: -6,83%), T-Mobile US (vorbörslich: +4,45%), Chipotle (vorbörslich: -12,00%) und Las Vegas Sands (vorbörslich: +4,96%). Ebenfalls nach Zahlen im Blick stehen CSX, Dow Chemical, Honeywell, Valero Energy, Southwest Airlines, Union Pacific, L3Harris und American Airlines. Nach der Schlussglocke liefern Intel und Newmont ihre Zahlenwerke ab. Die vor dem Börsenstart veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kamen mit 217.000 besser als erwartet (Konsensschätzung: 227.000 nach zuvor 221.000) herein. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) signalisierte für den Juni eine Steigerung des Wirtschaftswachstums mit einem Anstieg von zuvor minus 0,16 Punkte auf minus 0,10 Punkte. Um 15.45 Uhr MESZ könnten sich Impulse von den Einkaufsmanagerindizes von S&P Global ergeben. Um 16.00 Uhr MESZ kommen die Daten zu den Neubauverkäufen herein. Der S&P 500 Future notierte zuletzt 0,03 Prozent fester.

Produktidee: Faktor-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale SF56TR Long Alphabet C Faktor: 3 SF6H4P Short Alphabet C Faktor: -3 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf



“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

