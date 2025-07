Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag im Sinkflug

Intel im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 8,9 Prozent auf 20,61 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Intel-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 20,61 USD. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,51 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,70 USD. Der Tagesumsatz der Intel-Aktie belief sich zuletzt auf 15.231.400 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2024 auf bis zu 31,98 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,21 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 14,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,042 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,740 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 21,83 USD angegeben.

Am 24.04.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,67 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,72 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Intel-Aktie in Höhe von 0,259 USD im Jahr 2025 aus.

