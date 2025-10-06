DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,80 -1,2%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.468 ±0,0%Euro1,1716 -0,1%Öl65,37 +1,6%Gold3.930 +1,1%
Fitch stuft Slowenien auf A+ hoch

06.10.25 07:59 Uhr

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bewertung der Kreditwürdigkeit Sloweniens angehoben. Wie Fitch mitteilte, steigt das Langfristrating auf A+ (zuvor: A). Der Ausblick ist stabil. Die Agentur begründet ihre Entscheidung damit, dass Slowenien nach einer mehrjährigen Haushaltskonsolidierung eine ausgeglichene Primärbilanz erreiche könne. Dadurch könnten die Verschuldung weiter gesenkt und zugleich große Liquiditätsreserven angelegt werden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 01:59 ET (05:59 GMT)