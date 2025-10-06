Fitch stuft Slowenien auf A+ hoch

DOW JONES--Die Ratingagentur Fitch hat ihre Bewertung der Kreditwürdigkeit Sloweniens angehoben. Wie Fitch mitteilte, steigt das Langfristrating auf A+ (zuvor: A). Der Ausblick ist stabil. Die Agentur begründet ihre Entscheidung damit, dass Slowenien nach einer mehrjährigen Haushaltskonsolidierung eine ausgeglichene Primärbilanz erreiche könne. Dadurch könnten die Verschuldung weiter gesenkt und zugleich große Liquiditätsreserven angelegt werden.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

October 06, 2025 01:59 ET (05:59 GMT)