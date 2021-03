Jeremy Siegel: US-Markt hat weiterhin Luft nach oben - ausgenommen NASDAQ

• Finanzprofessor Jeremy Siegel "seit neun Monaten extrem optimistisch"• Outperformer werden laut Siegel nicht aus dem Tech-Bereich kommen• Value-Aktien dürften gesucht sein

Finanzprofessor Jeremy Siegel erklärte gegenüber CNBC, dass er nach wie vor bullish für den US-Aktienmarkt sei: "Ich bin hier seit neun Monaten extrem optimistisch", so der Experte. "Dies wird die heißeste Wirtschaft sein, die wir für lange Zeit sehen werden", verlautet Siegel gegenüber CNBCs "Trading Nation". Seiner Meinung nach habe die Börse daher "noch einen Weg nach oben". Allerdings sehe der Experte kurzfristige Probleme und sei der Meinung, dass die aktuelle Kulisse eher dafür spreche, keine Big Tech- oder Wachstumswerte zu handeln.

Rebound der Techwerte nicht von Dauer

Der Finanzprofessor warne laut CNBC vor Herausforderungen im Zusammenhang mit höheren Zinssätzen. Der Optimismus aufgrund der wirtschaftlichen Wiederöffnung dürfte seiner Meinung nach Wachstumsaktien weiterhin belasten.

Siegels optimistische Prognose schließt daher den technologielastigen NASDAQ, der sich in der jüngsten Vergangenheit wieder etwas erholen konnte und auf Jahressicht gerade erst wieder eine positive Performance verzeichnen konnte, aus. Zwar werde es laut dem Experten keinen Absturz wie vor 20 Jahren geben, jedoch würden die Outperformer in den nächsten sechs bis zwölf Monaten im Wesentlichen keine aus dem Tech-Bereich sein.

Siegel favorisiert Value-Aktien

Unter den aktuellen Voraussetzungen sieht Siegel vor allem bei Aktien, die von steigenden Zinsen profitieren können, gute Chancen: "Die sogenannten Value-Aktien werden wegen ihrer Rendite gesucht, weil ich denke, dass die Zinssätze für langfristige Anleihen hier immer noch viel höher liegen werden", so Siegel. "Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Anstieg dieser langfristigen Zinssätze fertig sind."

Bullish für Dow Jones

Während Siegel sich von Techtiteln keine Outperformance verspricht, zeigt er sich für den US-Leitindex Dow Jones umso optimistischer und wiederholt, wie CNBC berichtet, seine "Bounce Back"-Prognose für 2021. Der Experte prognostiziert, dass der Dow Jones in diesem Jahr bis auf 35.000 Punkte steigen wird und traut ihm somit einen Anstieg um fast acht Prozent, gemessen am Schlusskurs vom 12. März bei 32.485,59 Punkten, zu. In den vergangenen Tagen erzielte der US-Leitindex immer wieder neue Rekorde - das aktuelle Allzeithoch des Dow liegt bei 32.793,32 Indexeinheiten.

Redaktion finanzen.net

