Prudential will US-Geschäft abspalten

Zunächst soll ein Minderheitsanteil im ersten Halbjahr 2021 an die Börse gebracht werden, kündigten die Briten an. Danach wolle Prudential sich mit der Zeit komplett von den restlichen Anteilen trennen. Prudential hatte bereits einen Anteil von 11,1 Prozent des US-Geschäfts an die Athene Holding Ltd für 500 Millionen US-Dollar verkauft.

Prudential berichtete auch über den Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr. In dieser Zeit halbierte sich der Nettogewinn auf 512 Millionen US-Dollar. Vor Sonderposten fiel der operative Gewinn auf 2,54 von 2,62 Milliarden Dollar. Die verdienten Bruttoprämien fielen auf 19,8 von 21,1 Milliarden Dollar. Als Zwischendividende will Prudential 5,37 Cent je Aktie zahlen, die Jahresdividende soll sich auf 16,1 Cent summieren.

Die Prudential-Aktie klettert im Londoner Handel zeitweise 4,06 Prozent auf 12,73 GBP.

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Prudential