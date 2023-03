New Work-Aktie im Plus: Xing-Mutter erwartet nur leichtes Wachstum 2023

Der um Sondereffekte bereinigte Konzernerlös (Pro-Forma-Umsatz) dürfte im einstelligen Prozentbereich zulegen, gab das SDAX -Unternehmen am Mittwoch in Hamburg bekannt. Noch im Vorjahr hatte New Work den Umsatz um gut ein Zehntel auf 313,4 Millionen Euro gesteigert. Bei den Pro-Forma-Kennziffern klammert New Work Effekte wie Transaktionen, Wertminderungen auf Geschäftswerte oder Restrukturierungen aus.

Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) soll im einstelligen Prozentbereich wachsen. Dabei will das Karrierenetzwerk mit seinen Recruiting-Produkten und dem Ausbau des Stellenmarktes mehr Geld machen. 2022 stieg der bereinigte operative Gewinn um 6,6 Prozent auf 104,1 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente New Work 46,1 Millionen Euro nach 43,3 Millionen im Vorjahr.

Die New Wok-Aktie zeigt sich im XETRA Handel zeitweise 3,33 Prozent höher bei 161,40 Euro.

/ngu/stk

HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf New Work SE (ex XING) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf New Work SE (ex XING) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf New Work SE (ex XING)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com