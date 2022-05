TeamViewer-Aktie: Gewinn stärker als zuvor befürchtet

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 12,11 EUR

Damit arbeitet sich das Unternehmen TeamViewer weiter aus der Krise des vergangenen Jahrs heraus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging im Vergleich zum Vorjahr zwar um acht Prozent auf 83,2 Millionen Euro zurück, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Mittwoch in Göppingen mitteilte. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Die sogenannten Billings legten im ersten Quartal um zwölf Prozent auf 163,5 Millionen Euro zu. Bei den Billings handelt es sich um die in einem Zeitraum in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt.

GÖPPINGEN (dpa-AFX)

