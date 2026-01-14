DAX25.418 +0,1%Est506.029 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +4,2%Nas23.695 -0,2%Bitcoin80.099 +2,5%Euro1,1639 -0,3%Öl65,70 +2,2%Gold4.595 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten stabil -- Wall Street uneins -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- AMD, Intel, Google, JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX stabil - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Frankreich verurteilt Gewalt gegen Proteste im Iran scharf

13.01.26 16:34 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hat die blutige Niederschlagung der Massenproteste im Iran scharf verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Barrot sprach im Parlament in Paris von einem "Ruf nach Freiheit" und einer "friedlichen Revolte", die auf unerträgliche und unmenschliche Weise unterdrückt würden.

Wer­bung

"Demonstranten wurden aus nächster Nähe mit Sturmgewehren erschossen, das Internet wurde blockiert, um das Ausmaß des Grauens besser verbergen zu können, Hunderte, vielleicht Tausende von Leichen wurden in Säcken und Krankenhäusern gestapelt, Tote, um die wir gemeinsam mit den trauernden iranischen Familien trauern, Hilferufe, denen wir uns nicht verschließen können", sagte der Außenminister.

Staatliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten

Frankreich habe diese Unterdrückung aufs Schärfste verurteilt und diese staatliche Gewalt angeprangert, die blindlings über friedliche Demonstranten hereingebrochen sei. "Diese Verurteilung habe ich dem iranischen Außenminister mitgeteilt und sie wird dem iranischen Botschafter in Frankreich, den ich heute ins Außenministerium bestellt habe, erneut übermittelt werden."

Barrot verwies auf geplante weitere EU-Sanktionen gegen die Machthaber im Iran und betonte, es dürfe keine Straffreiheit für diejenigen geben, die ihre Waffen gegen friedliche Demonstranten richteten. In diesem entscheidenden Moment seiner Geschichte werde Frankreich dem iranischen Volk mit ganzer Kraft zur Seite stehen./evs/DP/men