Frankreichs Präsident Macron beginnt China-Besuch

03.12.25 05:49 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beginnt an diesem Mittwoch seinen mehrtägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China. Der Franzose will in Peking nicht nur die weltberühmte Verbotene Stadt besuchen, sondern am Donnerstag auch die chinesische Staats- und Parteiführung treffen. Staatschef Xi Jinping will mit Macron laut Außenamt über die chinesisch-französische Beziehung und wichtige internationale Fragen sprechen, hieß es ohne Nennung weiterer Details.

Wie es aus dem Élysée-Palast hieß, will Frankreich China unter anderem zu einer ausgewogeneren Handelspolitik drängen. Die Europäer kritisieren regelmäßig, dass China europäischen Produkten mit staatlichen Subventionen für E-Autos, Stahl oder Solarmodulen unlautere Konkurrenz macht. Angesichts des Ringens um ein Ende des Krieges in der Ukraine werde es Macron auch darum gehen, China darum zu bitten, seinen Einfluss auf Russland mit Blick auf einen Waffenstillstand geltend zu machen.

Am Freitag will Macron vor seiner Rückreise nach Frankreich in Chengdu in der Provinz Sichuan einen Staudamm besuchen. Es ist Macrons vierter China-Besuch und folgt auf Xi Jinpings Reise nach Europa im vergangenen Jahr, auf der er auch in Frankreich Halt machte. Frankreich ist laut Angaben aus Peking Chinas drittwichtigster Handelspartner in der EU./jon/DP/nas