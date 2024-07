freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Montagvormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 25,08 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,08 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 25,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.820 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,33 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2023 Kursverluste bis auf 20,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,75 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain