freenet Aktie News: freenet tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Die Aktie von freenet zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,60 EUR.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,60 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 25,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 25,48 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.730 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2023 (20,88 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,84 EUR je freenet-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 638,90 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 637,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je freenet-Aktie.

