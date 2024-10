freenet Aktie News: freenet am Vormittag ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 26,24 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 26,24 EUR bewegte sich die freenet-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die freenet-Aktie legte bis auf 26,26 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 26,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,26 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.040 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die freenet-Aktie 4,50 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 21,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,34 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

