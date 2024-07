freenet Aktie News: freenet am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die freenet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 25,28 EUR.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:40 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,28 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,38 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,24 EUR aus. Bei 25,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.993 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Gewinne von 8,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Mit Abgaben von 17,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,70 EUR aus.

Am 15.05.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 638,90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 637,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte freenet die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je freenet-Aktie.

