freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der freenet

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 25,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 25,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,24 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 724 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 7,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 20,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,47 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 15.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 638,90 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von freenet.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Mittag im Plus