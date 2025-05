freenet Aktie News: freenet verteidigt Stellung am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 37,30 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie zeigte sich um 11:46 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,30 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 37,44 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 37,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.148 freenet-Aktien.

Bei einem Wert von 37,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 38,93 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,08 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,97 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.03.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 661,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,65 EUR im Jahr 2025 aus.

