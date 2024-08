freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag billiger

freenet im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 24,46 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 24,46 EUR ab. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 24,26 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 339.941 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 30,84 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,90 Mio. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone