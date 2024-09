freenet Aktie News: freenet am Donnerstagmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 26,92 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 26,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 27,04 EUR. Bei 26,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 139.768 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,86 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 559,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent verringert.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von freenet rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX schließt mit Verlusten

Börse Frankfurt in Rot: So steht der TecDAX aktuell

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot