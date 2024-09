freenet Aktie News: freenet gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 27,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,00 EUR zu. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197.375 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Bei 21,52 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 559,00 Mio. EUR – eine Minderung von 11,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 632,10 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

