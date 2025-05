freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag gesucht

freenet im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 37,40 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 37,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 37,56 EUR. Mit einem Wert von 37,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.346 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 0,43 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 17.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,09 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,97 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 04.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 661,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 688,50 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,65 EUR je Aktie.

