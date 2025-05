freenet Aktie News: freenet am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 37,18 EUR ab.

Die freenet-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 37,18 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 37,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,26 EUR. Zuletzt wechselten 226.516 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,70 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,08 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,97 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 34,45 EUR angegeben.

Am 04.03.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 661,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,95 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

