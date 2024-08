freenet Aktie News: freenet verteidigt am Nachmittag Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von freenet zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die freenet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 24,30 EUR.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,30 EUR. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 24,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 24,06 EUR. Bei 24,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 164.273 freenet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Abschläge von 12,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 638,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,31 EUR je Aktie aus.

