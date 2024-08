freenet Aktie News: freenet am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 24,40 EUR.

Um 09:02 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,40 EUR. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 24,46 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,42 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.613 Stück gehandelt.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,38 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,84 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 15.05.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,21 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 638,90 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 632,10 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

