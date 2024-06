freenet Aktie News: freenet am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 25,36 EUR ab.

Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 25,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 25,18 EUR. Bei 25,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 223.067 Stück.

Bei einem Wert von 27,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,67 Prozent.

Für freenet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,70 EUR für die freenet-Aktie.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 638,90 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

