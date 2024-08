freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 24,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 24,46 EUR. Der Kurs der freenet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,46 EUR zu. Bei 24,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.300 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,10 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 13,08 Prozent Luft nach unten.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,83 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,96 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 15.05.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 638,90 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 632,10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

