freenet Aktie News: freenet am Mittag fester

Die Aktie von freenet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 26,68 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 26,68 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,52 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.876 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,32 EUR. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,34 EUR für die freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

