freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 08.07.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent auf 23,00 EUR. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 23,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 22.832 Stück.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.07.2021 bei 19,29 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 25.03.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 634,50 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 634,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 12.08.2022 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

