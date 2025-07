freenet Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von freenet

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 27,74 EUR.

Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,3 Prozent auf 27,74 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 27,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 43.344 Stück.

Bei 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,40 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 13,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie.

Am 21.05.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

