freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Nachmittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 27,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die freenet-Aktie bisher bei 27,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.005 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 36,19 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 24,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je freenet-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 604,40 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 638,90 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

freenet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht