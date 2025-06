freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR zu.

Die freenet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 28,60 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,60 EUR. Bei 28,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.990 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,87 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,09 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,32 EUR an.

Am 21.05.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

freenet-Aktie höher: Startschuss für Rückkaufprogramm - freenet zieht eigene Aktien ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der freenet-Aktie ein