freenet Aktie News: freenet am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 24,88 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die freenet-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die freenet-Aktie bei 25,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,74 EUR. Zuletzt wechselten 78.290 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 27,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,26 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2023 erreicht. Abschläge von 14,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,96 EUR je freenet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 632,10 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die freenet-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

