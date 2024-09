freenet Aktie News: freenet am Montagmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie bewegte sich um 11:38 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,76 EUR. Bei 26,82 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,62 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten freenet-Aktien beläuft sich auf 30.711 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,77 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,96 EUR aus.

Am 07.08.2024 hat freenet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 632,10 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der freenet-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags leichter

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Minus