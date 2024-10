freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Mittag ins Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von freenet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,88 EUR.

Das Papier von freenet legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 26,88 EUR. Bei 26,88 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.032 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2023 bei 22,60 EUR. Mit Abgaben von 15,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,34 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

