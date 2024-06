freenet Aktie News: freenet fällt am Dienstagvormittag

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 25,38 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 25,38 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 25,38 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.393 freenet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,42 EUR erreichte der Titel am 24.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 15.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 638,90 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 637,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

freenet wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,29 EUR je Aktie.

