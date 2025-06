freenet Aktie News: freenet am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 28,16 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 28,16 EUR abwärts. Bei 28,16 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 53.532 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 33,38 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 14,56 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,32 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 21.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 604,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,51 EUR je freenet-Aktie.

