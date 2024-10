freenet Aktie News: freenet am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von freenet zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der freenet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,90 EUR.

Mit einem Kurs von 26,90 EUR zeigte sich die freenet-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,96 EUR an. Der Kurs der freenet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,94 EUR. Zuletzt wechselten 27.740 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 1,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 15,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,43 EUR je freenet-Aktie aus.

Am 07.08.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,21 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 559,00 Mio. EUR, gegenüber 632,10 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,56 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

