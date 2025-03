freenet Aktie News: freenet am Mittwochnachmittag leichter

freenet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 34,56 EUR abwärts.

Die freenet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 34,56 EUR. Bei 34,52 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,64 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.732 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.11.2024. freenet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,64 EUR je Aktie belaufen.

