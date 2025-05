freenet Aktie News: freenet am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 36,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die freenet-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 36,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 35,88 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,74 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 148.333 Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,47 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2024 bei 22,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,10 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,76 EUR je freenet-Aktie an.

Am 04.03.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte freenet einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 661,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,65 EUR je freenet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vodafone-Aktie: Handykunden werden bei Betrugsanrufen gewarnt

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine freenet-Investition von vor einem Jahr eingebracht