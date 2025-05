freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 36,18 EUR zu.

Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 36,18 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,24 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.823 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 3,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 37,04 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,97 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je freenet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,76 EUR aus.

Am 04.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 688,50 Mio. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,65 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

