freenet Aktie News: freenet steigt am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,28 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,28 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.350 freenet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.04.2024 auf bis zu 27,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,52 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 18,11 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,96 EUR an.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. freenet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,24 EUR im Jahr 2024 aus.

