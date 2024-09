freenet Aktie News: freenet reagiert am Vormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die freenet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 26,40 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 26,40 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.236 freenet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 3,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.09.2023 auf bis zu 21,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,48 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je freenet-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,96 EUR an.

Am 07.08.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte freenet 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von freenet wird am 07.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2024 2,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

