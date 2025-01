freenet Aktie News: freenet am Montagvormittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Mit einem Wert von 28,08 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der freenet-Aktie ließ sich um 09:02 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 28,08 EUR. In der Spitze gewann die freenet-Aktie bis auf 28,10 EUR. Die freenet-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,06 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.171 freenet-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 7,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 22,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die freenet-Aktie mit einem Verlust von 18,87 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,73 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,52 Prozent auf 618,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,34 EUR je Aktie.

