freenet Aktie News: freenet gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 26,62 EUR.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,62 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die freenet-Aktie sogar auf 26,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.748 freenet-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 21,52 EUR fiel das Papier am 28.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 23,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,96 EUR.

Am 07.08.2024 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 559,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Experten taxieren den freenet-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,24 EUR je Aktie.

