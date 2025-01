freenet Aktie News: freenet am Dienstagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 28,04 EUR.

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 28,04 EUR abwärts. In der Spitze fiel die freenet-Aktie bis auf 28,02 EUR. Bei 28,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 82.758 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 6,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Mit Abgaben von 18,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

freenet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,77 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,88 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 618,50 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

